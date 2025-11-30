Napoli, Milinkovic-Savic: "Importante tornare in testa, complimenti ai nostri difensori"
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta di misura sulla Roma: "Neres ha fatto il suo oggi e anche l'ultima settimana, oggi era importante tornare in testa alla classifica al di là di chi fa gol. Io ho dovuto fare solo una parata, vanno fatti i complimenti ai ragazzi davanti a me".
Editoriale di Enzo Bucchioni L'Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un'altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
