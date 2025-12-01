Atalanta, Zappacosta: "Abbiamo battuto una Fiorentina forte, non era scontato"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria della sua squadra contro la Fiorentina: "Stiamo dando sempre il massimo cercando di fare il nostro meglio. Questa è una squadra che è sempre uscita dai momenti difficili".

Sui viola in difficoltà: "Abbiamo battuto una Fiorentina forte, non era scontato, e siamo contenti di averlo fatto in casa".