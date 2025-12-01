Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 novembre
ROMA, MASSARA SUL MERCATO: "PRONTI A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ". PISA, IL PUNTO DI CORRADO -

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Napoli: "Il lavoro del mister è indiscutibilmente grandioso, sta facendo delle cose molto belle e si vede già la sua impronta. Bisogna però dare merito anche a un gruppo che ha fatto molto bene nella seconda parte della scorsa stagione, se ci saranno opportunità per migliorare questo organico che è già molto forte saremo pronti a coglierle".

Il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter e si è soffermato anche a parlare di alcune situazioni di mercato."Touré è già da due anni che lo stanno guardando. Akinsanmiro? Un giocatore forte, è dell'Inter, ma abbiamo il diritto di riscatto. Naturalmente c'è anche il controriscatto dell'Inter, ma è un giocatore che crediamo abbia trovato nel Pisa una dimensione ideale per crescere ancora, ci sarebbe piaciuto averlo e sarebbe piaciuto anche a lui esserci contro l'Inter, contiamo di recuperarlo per domenica".

CAICEDO: "HO ASPETTATO CHE IL CHELSEA VENISSE A PRENDERMI" -
Moises Caicedo oltre il dolore e solo per il Chelsea. Il centrocampista di 24 anni ha iniziato e completato tutte le prime 11 partite di Premier League del Chelsea in questa stagione, ma lo scorso weekend ha avuto un turno di riposo completo contro il Burnley. I Blues hanno vinto 2-0 senza di lui, e l'ecuadoriano ha potuto tirare il fiato e recuperare una forma strepitosa, come dimostrato nella larga vittoria sul Barcellona in Champions League.

In una recente intervista al Daily Mail, Caicedo però ha confermato di aver giocato con il Chelsea nonostante il male sentito, ma di non volersi fermare finché non sarà costretto da Enzo Maresca, il suo allenatore. "A volte sento dolore", ha ammesso il giocatore classe 2001. "Ho giocato con il dolore, ma non mi fermerò finché non cederò. Non mi arrendo mai. Mi sono abituato a giocare così". Un entusiasmo che raccoglierà ampi consensi e apprezzamenti dal suo tecnico italiano, anche se la gestione del caso non va presa assolutamente sottogamba.

Caicedo è imprescindibile per il Chelsea e Maresca e si gode ogni istante: "Ho aspettato che venisse a prendermi. La gente rideva", ricorda bene. "Dicevano che avevo scelto il posto sbagliato, ma a volte serve tempo per adattarsi a una grande squadra. Io ne avevo bisogno". E ha concluso: "Voglio dare tutto a questo club perché non hanno dubitato di me. Ho scelto il Chelsea perché hanno ambizioni. Voglio vincere trofei. Più trofei con questo club".

