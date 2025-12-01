Pisa, Gilardino sconfitto a testa alta: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali"
Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta per 0-2 della sua squadra nella partita delle ore 15 contro l'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Rai.
Ha detto la guida tecnica del Pisa: "Sono orgoglioso della squadra per l'attitudine messa in campo. L'avevamo preparata così, siamo stati bravi per 63' ma non siamo riusciti a segnare nelle 2-3 occasioni che abbiamo avuto. L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, sappiamo che dobbiamo migliorare nei dettagli. Ma ho fiducia nei ragazzi, continuiamo con entusiasmo".
