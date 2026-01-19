Lazio-Como, le formazioni ufficiali: Ratkov debutta. Fabregas sorprende in attacco
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Como, ultimo match spettacolare e valido per la 21a giornata di Serie A. Dopo aver interrotto la striscia senza vittorie lo scorso weekend, i biancocelesti ospitano i lariani feriti post-Milan, ma stabilmente nelle posizioni europee della classifica del campionato italiano. Ma la banda di Sarri vorrà rifarsi dall'apertura shock della stagione per il ko incassato al Sinigaglia.
Maurizio Sarri allora sfodera un tridente d'attacco con l'esordio dal primo minuto di Ratkov, va in panchina Noslin, torna invece capitan Zaccagni e Cancellieri sull'esterno opposto. Presente anche l'altro nuovo arrivato Taylor, rilanciato Belahyane al fianco di Cataldi per chiudere la zip di centrocampo. Confermata la coppia difensiva Gila-Romagnoli in protezione di Provedel (portiere da più clean sheet in Serie A in assoluto).
Grandi sorprese dalle parti del Como. Fabregas gioca senza attaccante puro - Douvikas va in panchina - ma con Nico Paz falso nueve (come contro la Roma) mentre Jesus Rodriguez va largo a destra e Baturina a sinistra con Caqueret sulla trequarti. In mediana Da Cunha insieme al volante Perrone. Torna dall'inizio Diego Carlos, Kempf va in panchina.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Lazzari, Rovella, Dele-Bashiru, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Noslin.
Allenatore: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Caqueret, Baturina; Nico Paz.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Sergi Roberto, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.
Allenatore: Fabregas.