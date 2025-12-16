Le partite di oggi: il programma di martedì 16 dicembre
TUTTO mercato WEB
Finiti i weekend di Serie A, e senza Champions League nel mezzo, c'è spazio comunque per del calcio giocato in data odierna, martedì 16 dicembre 2025.
In campo le coppe nazionali, nello specifico la FA Cup inglese e la Copa del Rey spagnola. Di seguito gli incontri di oggi, con a fianco il relativo orario del fischio di inizio.
FA Cup
21:00 – Cardiff vs Chelsea
Copa del Rey
19:00 – Eibar vs Elche
19:00 – La Coruna vs Maiorca
21:00 – Eldense vs Real Sociedad
21:00 – Gijon vs Valencia
21:00 – Guadalajara vs Barcellona
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
4 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Pronostici
Calcio femminile