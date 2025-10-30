Lazio, confronto tra Sarri e la squadra: nello spogliatoio c'è un nuovo slogan

Dopo settimane di incertezze e prove interlocutorie, Maurizio Sarri sembra aver ritrovato la vera Lazio. Il tecnico biancoceleste, nonostante le assenze e le difficoltà di un avvio di stagione complesso, è riuscito a risvegliare il carattere e la compattezza del gruppo, restituendo identità e concretezza al suo gioco. L’approccio mentale, il coraggio e la solidità difensiva sono tornati a essere i punti di forza della squadra.

“Serve continuità”: è questa la parola d’ordine che riecheggia nello spogliatoio alla vigilia della sfida di Pisa. Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha parlato in conferenza ma ha scelto un confronto diretto con i giocatori, sottolineando come la vittoria contro la Juventus debba rappresentare un punto di partenza, non un episodio isolato. Pisa e Cagliari diventano così due tappe fondamentali per consolidare il rilancio biancoceleste prima del big match con l’Inter e della sosta.

In trasferta la Lazio è chiamata a migliorare: una sola vittoria nelle ultime quattro gare esterne, con tre partite senza gol segnati. Ma l’aspetto positivo arriva dalla retroguardia, tornata solida e concentrata: tre clean sheet nelle ultime quattro uscite, di cui due consecutivi contro Atalanta e Juventus. Sarri chiede forza, compattezza e continuità. La Lazio ha ritrovato la rotta, ma ora serve mantenerla con la stessa intensità.