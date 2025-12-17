Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa d'Africa al via! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:56
Tommaso Bonan

Quasi tutto pronto per la 35ª edizione della Coppa d'Africa, il massimo torneo per le nazionali del continente africano che si disputerà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Sarà il Marocco ad ospitare la manifestazione per il 2025, come già successo un'altra volta nella propria storia, nel 1988. Superata la fase delle qualificazioni, si arriva adesso nel cuore del torneo vero e proprio, che vede la partecipazione delle 24 selezioni nazionali che hanno superato il primo scoglio, suddivise all'interno di 6 gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano alla fase a eliminazione diretta, e quindi agli ottavi, le prime classificate di ogni raggruppamento e le due migliori seconde. Da lì avanti regolarmente con quarti, semifinali e finale (qui tutte le città e gli stadi in cui si giocherà la Coppa D'Africa).

Di seguito tutti i vari raggruppamenti in cui sono inserite le 24 nazionali che partecipano all'edizione del 2025, con per ciascun gruppo il relativo calendario.

GRUPPO A (ISOLE COMORE, MALI, MAROCCO, ZAMBIA)
21/12 ore 20:00 - Marocco vs Isole Comore (Rabat)
22/12 ore 15:30 - Mali vs Zambia (Casablanca)
26/12 ore 13:00 - Marocco vs Mali (Rabat)
26/12 ore 15:30 - Zambia vs Isole Comore (Casablanca)
29/12 ore 18:30 - Zambia vs Marocco (Rabat)
29/12 ore 18:30 - Isole Comore vs Mali (Casablanca)

GRUPPO B (ANGOLA, EGITTO, SUDAFRICA, ZIMBABWE)
22/12 ore 18:00 - Egitto vs Zimbabwe (Agadir)
22/12 ore 20:30 - Sudafrica vs Angola (Marrakech)
26/12 ore 18:00 - Egitto vs Sudafrica (Agadir)
26/12 ore 20:30 - Angola vs Zimbabwe (Marrakech)
29/12 ore 20:30 - Angola vs Egitto (Agadir)
29/12 ore 20:30 - Zimbabwe vs Sudafrica (Marrakech)

GRUPPO C (NIGERIA, TANZANIA, TUNISIA, UGANDA)
23/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tanzania (Fes)
23/12 ore 15:30 - Tunisia vs Uganda (Rabat)
27/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tunisia (Fes)
27/12 ore 15:30 - Uganda vs Tanzania (Rabat)
30/12 ore 18:00 - Uganda vs Nigeria (Fes)
30/12 ore 18:00 - Tanzania vs Tunisia (Rabat)

GRUPPO D (BENIN, BOTSWANA, RD CONGO, SENEGAL)
23/12 ore 18:00 - Senegal vs Botswana (Tangeri)
23/12 ore 20:30 - RD Congo vs Benin (Rabat)
27/12 ore 18:00 - Senegal vs RD Congo (Tangeri)
27/12 ore 20:30 - Benin vs Botswana (Rabat)
30/12 ore 20:30 - Benin vs Senegal (Tangeri)
30/12 ore 20:30 - Botswana vs RD Congo (Rabat)

Ecco tutti gli approfondimenti sulla Coppa d'Africa e le interviste esclusive a cura di TuttoMercatoWEB.com:

Coppa d'Africa al via, Said: "L'Egitto ha aspettato troppo. Salah e non solo"

- Chi vincerà la Coppa d'Africa 2025? Albo d'oro e partecipazioni: nessuno come l'Egitto

- Petkovic, un italiano e l'incredibile caso del Camerun: tutti i ct della Coppa d'Africa 2025

- Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D

- Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa

- La Top 11 della Coppa d'Africa: una squadra che potrebbe dominare ovunque

- La Top 11 storica della Coppa d'Africa: N'Kono, Jay-Jay Okocha e l'attacco show

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, Lazaar lancia il Marocco: "È la più forte. E può vincere il Mondiale"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, Said: "L'Egitto ha aspettato troppo. Salah e non solo"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"

- Esclusiva TMW - Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, Mpasinkatu: "Toccasana per Salah. Ma la stella sarà Brahim"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, l'ex vice-ct sull'Angola: "Da Nzola a Luvumbo: occhio alle sorprese"

- Esclusiva TMW - Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"

