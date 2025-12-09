Lazio da rinforzare, Sarri vuole 3 colpi: Insigne, una mezzala e un sostituto di Castellanos

"Non indebolita, la squadra va rinforzata". Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, risuonano ancora nell'aria dopo l'assenza di garanzie pubbliche da parte del presidente Claudio Lotito a proposito di innesti dal mercato invernale. Tra rosa corta e sequela di infortuni, invece, sarebbe opportuno l'ingresso di nuovi giocatori che possano contribuire alla causa biancoceleste, in attesa pur sempre del verdetto dell'Authority sui conti.

Ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, le priorità sottolineate con l'evidenziatore dal tecnico della Lazio sono due: una mezzala e un vice-Zaccagni. Possibilmente anche un centravanti, ma questo sarà possibile solamente qualora Castellanos dovesse fare le valigie e partire. Intanto per il ruolo di seconda scelta all'attuale capitano biancoceleste c'è sempre lo svincolato Insigne e la situazione è nelle mani del club, dopo il caldo suggerimento di Sarri.

Tuttavia, in tempi recenti, si sarebbe scoperto un altro buco: la fascia sinistra. Nuno Tavares azzecca meno partite di quello che invece dovrebbe fare, Pellegrini è discontinuo, ma anche in questo caso servirebbe una cessione congrua prima di fiondarsi altrove. Di certo tra gennaio e la prossima estate, la Lazio dovrà fare un restyling su entrambi i binari laterali e servirebbe un investimento di almeno 15-20 milioni di euro. Lo suggerisce il quotidiano romano.