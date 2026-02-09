Lazio, da Torino risposte positive: mercoledì ci si gioca la stagione a Bologna

Non sono arrivati i tre punti, ma dalla trasferta nella Torino bianconera la Lazio di Maurizio Sarri ha ottenuto risposte molto positive. Alcune conferme come il buono stato di forma di Gustav Isaksen o la crescita continua di Kenneth Taylor, sempre più protagonista nel centrocampo biancoceleste. Altre sono delle novità nel recente passato, la buona prestazione di Nuno Tavares e le certezze che riesce a dare anche Oliver Provstgaard al centro della difesa. La Lazio è andata a un passo dal successo a Torino che avrebbe permesso ai biancocelesti di battere la Juve in entrambe le sfide di Serie A nella stessa stagione 83 anni dopo l’ultima volta. In una stagione condizionata dalle tante problematiche vissute e con una classifica così deficitaria è difficile parlare di rammarico, per questo Maurizio Sarri vuole prendere le indicazioni positive arrivate in vista della sfida di mercoledì contro il Bologna.

Lazio, a Bologna per giocarsi la stagione: la Coppa Italia come occasione di riscatto

Prendendo per buono il pensiero del presidente Lotito (la Conference con tutto il rispetto la decliniamo), l’obiettivo Europa League in Serie A dista 8 punti con il Como che ha anche una partita in meno. Per questo la Coppa Italia diventa il vero grande obiettivo della stagione e la giornata di ieri ha dato risposte importanti. Da una parte la Lazio che in casa della Juve se l’è giocata alla pari, sprecando tre occasioni enormi con Dele-Bashiru, Taylor e Noslin con cui avrebbe potuto battere la squadra di Spalletti. Dall’altra parte invece un Bologna sempre più in crisi, sconfitto in casa dal Parma e reduce da una sola vittoria e appena sei punti conquistati nelle ultime dodici partite giocate in Serie A. Numeri da zona retrocessione per la squadra di Vincenzo Italiano e la Lazio dovrà provare ad approfittarne mercoledì, con Maurizio Sarri che già da oggi cercherà di capire la condizione fisica della squadra per valutare le scelte da fare in vista del match del Dall’Ara.