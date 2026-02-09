Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, da Torino risposte positive: mercoledì ci si gioca la stagione a Bologna

Lazio, da Torino risposte positive: mercoledì ci si gioca la stagione a BolognaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Non sono arrivati i tre punti, ma dalla trasferta nella Torino bianconera la Lazio di Maurizio Sarri ha ottenuto risposte molto positive. Alcune conferme come il buono stato di forma di Gustav Isaksen o la crescita continua di Kenneth Taylor, sempre più protagonista nel centrocampo biancoceleste. Altre sono delle novità nel recente passato, la buona prestazione di Nuno Tavares e le certezze che riesce a dare anche Oliver Provstgaard al centro della difesa. La Lazio è andata a un passo dal successo a Torino che avrebbe permesso ai biancocelesti di battere la Juve in entrambe le sfide di Serie A nella stessa stagione 83 anni dopo l’ultima volta. In una stagione condizionata dalle tante problematiche vissute e con una classifica così deficitaria è difficile parlare di rammarico, per questo Maurizio Sarri vuole prendere le indicazioni positive arrivate in vista della sfida di mercoledì contro il Bologna.

Lazio, a Bologna per giocarsi la stagione: la Coppa Italia come occasione di riscatto

Prendendo per buono il pensiero del presidente Lotito (la Conference con tutto il rispetto la decliniamo), l’obiettivo Europa League in Serie A dista 8 punti con il Como che ha anche una partita in meno. Per questo la Coppa Italia diventa il vero grande obiettivo della stagione e la giornata di ieri ha dato risposte importanti. Da una parte la Lazio che in casa della Juve se l’è giocata alla pari, sprecando tre occasioni enormi con Dele-Bashiru, Taylor e Noslin con cui avrebbe potuto battere la squadra di Spalletti. Dall’altra parte invece un Bologna sempre più in crisi, sconfitto in casa dal Parma e reduce da una sola vittoria e appena sei punti conquistati nelle ultime dodici partite giocate in Serie A. Numeri da zona retrocessione per la squadra di Vincenzo Italiano e la Lazio dovrà provare ad approfittarne mercoledì, con Maurizio Sarri che già da oggi cercherà di capire la condizione fisica della squadra per valutare le scelte da fare in vista del match del Dall’Ara.

Articoli correlati
Juventus-Lazio 2-2, Corriere Torino titola: "Al 96' Kalulu salva i bianconeri" Juventus-Lazio 2-2, Corriere Torino titola: "Al 96' Kalulu salva i bianconeri"
Inter da manita, QS in prima pagina: "La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero"... Inter da manita, QS in prima pagina: "La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero"
Kalulu salva la Juventus, La Stampa titola: "Pari con la Lazio al 96'" Kalulu salva la Juventus, La Stampa titola: "Pari con la Lazio al 96'"
Altre notizie Serie A
Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari... Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari importante"
Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions... Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1' Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold TMWDimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
4 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
5 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.1 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.2 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.4 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Immagine top news n.5 Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Immagine top news n.6 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Immagine news Serie A n.2 Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine news Serie A n.4 Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Immagine news Serie A n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine news Serie A n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano