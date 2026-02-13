Lazio, domenica c'è l'Atalanta: sfruttare l'onda della Coppa Italia per riaprire la corsa al 7° posto

Che la rincorsa continui. La Lazio vuole riaprire la lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. In attesa di sapere se il settimo posto potrà davvero garantire l'accesso alla Conference League, per il momento sarebbe qualificato il Como come sesto, i biancocelesti vogliono provare a riaprire i giochi in casa contro l'Atalanta. La vittoria in Coppa Italia, seppur ai calci di rigore, può rappresentare un'iniezione di fiducia importate in vista del campionato dove la squadra di Maurizio Sarri comunque ha un buon ruolino di marcia.

Solo due ko nelle ultime 10 partite

Nelle ultime dieci partite zoom 14 i punti raccolti frutto di tre vittorie e cinque pareggi mentre le sconfitte sono state solamente due. Certo, il 2-2 dell’Allianz Stadium dopo essere andati in vantaggio per 2-0 lascia amaro in bocca ma la squadra della Capitale vuole provare a riprendere posizioni e ad avvicinarsi proprio alla Dea.

L'occasione di andare a -3

La squadra di Raffaele Palladino, che nelle ultime dieci gare ha perso solo una volta e lasciando per strada solo sette punti, è un avversario tosto e distante solamente sei punti. Un’occasione d’oro per accorciare la classifica e provare il tutto per tutto nelle restanti 12 gare di campionato.