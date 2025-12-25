Lazio e lo sblocco del mercato, Orsi: "Il 2 gennaio subito 3-4 acquisti per Sarri"

Fernando Orsi, storico ex Lazio e da sempre molto attento alle questioni che riguardano la maglia biancoceleste, ha parlato a Radio Radio in vista del mercato di gennaio che aprirà il prossimo 2 gennaio. Una sessione invernale in cui potrà operare anche la Lazio dopo i problemi ed il blocco del mercato a cui la società di Claudio Lotito ha dovuto sottostare per tutta la durata dell’estate. Ora che il costo del lavoro allargato non è più un problema, il tecnico Maurizio Sarri si aspetta dei rinforzi all’altezza, col primo che potrebbe essere quel Lorenzo Insigne ancora svincolato dopo l’addio al Canada. Queste le parole di Orsi sul mercato della Lazio:

"Se la Lazio avesse acquistato giocatori per 150 milioni di euro forse oggi sarebbe prima... Secondo me non ci devono essere fanfare per la possibilità di un mercato libero: bisogna agire e il 2 gennaio bisogna portare subito 3-4 giocatori a Sarri. Per quanto riguarda le cessioni, poi, se qualcuno offrisse una ventina di milioni per Castellanos e un'altra ventina per Tavares sarebbe giusto accettarli e cederli".