Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio e lo sblocco del mercato, Orsi: "Il 2 gennaio subito 3-4 acquisti per Sarri"

Lazio e lo sblocco del mercato, Orsi: "Il 2 gennaio subito 3-4 acquisti per Sarri"
Simone Bernabei
ieri alle 22:23Serie A
Simone Bernabei

Fernando Orsi, storico ex Lazio e da sempre molto attento alle questioni che riguardano la maglia biancoceleste, ha parlato a Radio Radio in vista del mercato di gennaio che aprirà il prossimo 2 gennaio. Una sessione invernale in cui potrà operare anche la Lazio dopo i problemi ed il blocco del mercato a cui la società di Claudio Lotito ha dovuto sottostare per tutta la durata dell’estate. Ora che il costo del lavoro allargato non è più un problema, il tecnico Maurizio Sarri si aspetta dei rinforzi all’altezza, col primo che potrebbe essere quel Lorenzo Insigne ancora svincolato dopo l’addio al Canada. Queste le parole di Orsi sul mercato della Lazio:

"Se la Lazio avesse acquistato giocatori per 150 milioni di euro forse oggi sarebbe prima... Secondo me non ci devono essere fanfare per la possibilità di un mercato libero: bisogna agire e il 2 gennaio bisogna portare subito 3-4 giocatori a Sarri. Per quanto riguarda le cessioni, poi, se qualcuno offrisse una ventina di milioni per Castellanos e un'altra ventina per Tavares sarebbe giusto accettarli e cederli".

Articoli correlati
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono... La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
Cassano esalta il Napoli: “Conte è speciale. E Hojlund quando parte distrugge gli... Cassano esalta il Napoli: “Conte è speciale. E Hojlund quando parte distrugge gli avversari”
Pisa, il rinnovo più importante è Marin: via alla trattativa o cessione a gennaio?... Pisa, il rinnovo più importante è Marin: via alla trattativa o cessione a gennaio?
Diomandé fa faville in Bundes: Juve, Milan e le big d'Europa sul talento del Lipsia... Diomandé fa faville in Bundes: Juve, Milan e le big d'Europa sul talento del Lipsia
No Perth ma neanche Miami, finalmente il Camp Nou: 5 spunti dai primi mesi di Liga... No Perth ma neanche Miami, finalmente il Camp Nou: 5 spunti dai primi mesi di Liga
Liverani: "Dura dire chi retrocederà. Mi sento di tirare fuori dalla lotta la Fiorentina"... Liverani: "Dura dire chi retrocederà. Mi sento di tirare fuori dalla lotta la Fiorentina"
Udinese, sono cinque i giocatori in scadenza: il punto sui rinnovi Udinese, sono cinque i giocatori in scadenza: il punto sui rinnovi
Massimo Orlando: "Fiorentina ha dato segnali. Ma se va a Parma con atteggiamento... Massimo Orlando: "Fiorentina ha dato segnali. Ma se va a Parma con atteggiamento da fenomeno perde"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
2 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
3 26 dicembre 2015, Il Leicester perde con il Liverpool. Ma l'Arsenal non ne approfitta
4 …con Pierpaolo Bisoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
Immagine top news n.1 Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
Immagine top news n.2 Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Immagine top news n.3 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine top news n.4 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.5 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.6 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.7 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.3 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.4 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Cassano esalta il Napoli: “Conte è speciale. E Hojlund quando parte distrugge gli avversari”
Immagine news Serie A n.3 Pisa, il rinnovo più importante è Marin: via alla trattativa o cessione a gennaio?
Immagine news Serie A n.4 Diomandé fa faville in Bundes: Juve, Milan e le big d'Europa sul talento del Lipsia
Immagine news Serie A n.5 No Perth ma neanche Miami, finalmente il Camp Nou: 5 spunti dai primi mesi di Liga
Immagine news Serie A n.6 Liverani: "Dura dire chi retrocederà. Mi sento di tirare fuori dalla lotta la Fiorentina"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B non si ferma per le feste: domani l'anticipo della 18ª giornata. Poi in campo sabato
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.3 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.4 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.5 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.6 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.4 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.5 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?