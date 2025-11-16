Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Baroni perde Ilic e Simeone: ecco come cambieranno i granata

Torino, Baroni perde Ilic e Simeone: ecco come cambieranno i granataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Serie A
Emanuele Pastorella

Il Torino ha già avuto una brutta notizia per quel che riguarda Giovanni Simeone e adesso incrocia le dita per Ivan Ilic. Per il Cholito, infatti, si sa già tutto: l’argentino si è procurato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra, ne avrà per un mese abbondante e non si rivedrà prima di dicembre inoltrato. Il serbo, invece, deve ancora rientrare in Italia, soltanto a quel punto si capirà meglio la diagnosi legata al suo ginocchio sinistro. “Non è un infortunio così grave ma gli servirà tempo per recuperare, però non so dire quanto perché non sono un medico” le ultime dichiarazioni del ct della Serbia Paunovic che lascia qualche speranza. Il giorno della verità sarà domani, lunedì, perché Ilic tornerà sotto la Mole e verrà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico granata.

Per il tecnico Marco Baroni, però, saranno due assenze molto pesanti: Simeone è diventato un punto fisso appena è sbarcato al Toro, Ilic lo stava diventando nell’ultimo periodo con prestazioni in crescita e un minutaggio sempre maggiore. In attacco si aspetta sempre Duvan Zapata, ormai alle ultime curve del suo lungo percorso riabilitativo post lesione del legamento crociato del ginocchio, ma non può ancora essere arruolato dal primo minuto. Così, almeno per le prossime gare, l’allenatore lancerà il tandem Ngonge-Adams, con Aboukhlal che potrebbe trovare maggiore spazio dopo una prima parte stagione in ombra tra prestazioni non convincenti, pochi gettoni e vari guai muscolari.

A centrocampo, invece, Baroni ha decisamente più alternative: Ilic aveva soffiato il posto ad Asllani nelle ultime settimane, ora l’albanese si riprenderà il posto in cabina di regia. Senza dimenticare che in quel ruolo c’è sempre Ilkhan, finito nel dimenticatoio dopo un inizio di stagione molto positivo. In vista della ripresa del campionato, con il Toro impegnato nel posticipo di lunedì prossimo contro il Como, il tecnico ha comunque le idee piuttosto chiare: Ngonge farà il partner di Adams in attacco al posto di Simeone, Asllani tornerà in mediana per rilevare Ilic.

Articoli correlati
Il Corriere di Torino in apertura: "Al Fila si tifa Zapata" Il Corriere di Torino in apertura: "Al Fila si tifa Zapata"
Serbia, il ct Paunovic: "L'infortunio di Ilic non è così grave, ma gli servirà tempo"... Serbia, il ct Paunovic: "L'infortunio di Ilic non è così grave, ma gli servirà tempo"
Torino, l'infortunio di Simeone costringe Zapata ad accelerare: gli step per il pieno... Torino, l'infortunio di Simeone costringe Zapata ad accelerare: gli step per il pieno rientro
Altre notizie Serie A
Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester... Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul...... Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di... Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato... Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland... Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano... Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile... Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva... Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva il Genoa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.2 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.3 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.4 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.5 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.7 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Immagine news Serie A n.2 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine news Serie A n.3 Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Immagine news Serie A n.4 Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Immagine news Serie A n.5 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine news Serie A n.6 Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.4 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.6 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.2 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.3 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?