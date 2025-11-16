Torino, Baroni perde Ilic e Simeone: ecco come cambieranno i granata

Il Torino ha già avuto una brutta notizia per quel che riguarda Giovanni Simeone e adesso incrocia le dita per Ivan Ilic. Per il Cholito, infatti, si sa già tutto: l’argentino si è procurato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra, ne avrà per un mese abbondante e non si rivedrà prima di dicembre inoltrato. Il serbo, invece, deve ancora rientrare in Italia, soltanto a quel punto si capirà meglio la diagnosi legata al suo ginocchio sinistro. “Non è un infortunio così grave ma gli servirà tempo per recuperare, però non so dire quanto perché non sono un medico” le ultime dichiarazioni del ct della Serbia Paunovic che lascia qualche speranza. Il giorno della verità sarà domani, lunedì, perché Ilic tornerà sotto la Mole e verrà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico granata.

Per il tecnico Marco Baroni, però, saranno due assenze molto pesanti: Simeone è diventato un punto fisso appena è sbarcato al Toro, Ilic lo stava diventando nell’ultimo periodo con prestazioni in crescita e un minutaggio sempre maggiore. In attacco si aspetta sempre Duvan Zapata, ormai alle ultime curve del suo lungo percorso riabilitativo post lesione del legamento crociato del ginocchio, ma non può ancora essere arruolato dal primo minuto. Così, almeno per le prossime gare, l’allenatore lancerà il tandem Ngonge-Adams, con Aboukhlal che potrebbe trovare maggiore spazio dopo una prima parte stagione in ombra tra prestazioni non convincenti, pochi gettoni e vari guai muscolari.

A centrocampo, invece, Baroni ha decisamente più alternative: Ilic aveva soffiato il posto ad Asllani nelle ultime settimane, ora l’albanese si riprenderà il posto in cabina di regia. Senza dimenticare che in quel ruolo c’è sempre Ilkhan, finito nel dimenticatoio dopo un inizio di stagione molto positivo. In vista della ripresa del campionato, con il Toro impegnato nel posticipo di lunedì prossimo contro il Como, il tecnico ha comunque le idee piuttosto chiare: Ngonge farà il partner di Adams in attacco al posto di Simeone, Asllani tornerà in mediana per rilevare Ilic.