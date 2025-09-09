Lazio, ecco l'offerta per Simic: 8 milioni all'Anderlecht. Ma la richiesta è più alta

Dopo un’estate senza acquisti, la Lazio prepara il mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la difesa. In cima alla lista c’è Jan-Carlo Simic, 20 anni, centrale dell’Anderlecht, nato in Germania ma naturalizzato serbo. Un nome noto in Italia: cresciuto nel settore giovanile del Milan, con cui ha anche esordito in Serie A a dicembre 2023 segnando al debutto contro il Monza, prima di trasferirsi in Belgio lo scorso anno.

Il club biancoceleste lo segue da tempo e ha riallacciato i contatti nelle ultime settimane. L’Anderlecht valuta il giocatore 12 milioni di euro, cifra considerata alta a Formello: come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l’offerta della Lazio si aggirerebbe intorno agli 8 milioni, anche perché i belgi dovranno riconoscere al Milan il 20% sulla futura rivendita.

Fisico, abile nel gioco aereo e con margini di crescita importanti, Simic rappresenta il profilo ideale per il progetto di rinnovamento difensivo della Lazio. L’idea della società è inserire un elemento giovane da affiancare a Provstgaard (22 anni) in vista del futuro, considerando che Romagnoli (30), Patric (32) e Gigot (31, in uscita) compongono un reparto con età media elevata, mentre il rinnovo di Gila (25) non è ancora definito.

Simic, che rifiutò il rinnovo proposto dal Milan nel 2024 (300 mila euro a stagione), sogna il ritorno in Italia. La Lazio lo ha individuato come uno degli obiettivi principali del mercato invernale, questa volta con l’intento di costruire e non semplicemente riparare.