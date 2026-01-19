Lazio, già incassati 75 milioni dagli addii: il Bournemouth può portarne altri 17 per Mandas

La Lazio continua a lavorare sul mercato. Come spiega stamattina Il Messaggero, i biancocelesti hanno già incassato 75 milioni di euro con le cessioni di Tchaouna, Castellanos e Guendouzi, ma potrebbe non essere finita qui: sono apparentemente in arrivo, infatti, altri 15-17 milioni dalla partenza di Christos Mandas.

Il club di Premier League è piombato sul portierino greco e cerca l’accordo per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Forse qualche milioncino in più o in meno, l’importante per la Lazio è il titolo definitivo. Sarebbe una plusvalenza clamorosa per il club di Lotito, che ha pagato Mandas appena un milione dall'OFI Creta nel 2023.

In uscita c'è sempre anche il centrocampista Reda Belahyane, che potrebbe essere anche utilizzato come contropartita per arrivare a Giovane del Verona.