Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, dedica spazio alla rivoluzione che potrebbe vedere protagonista la Lazio durante la prossima estate. Mezza squadra si gioca infatti il futuro da qui al termine di questa stagione, col solo Kenneth Taylor - tra gli acquisti di gennaio - che sembra certo di far parte della rosa che verrà. Con o senza Maurizio Sarri in panchina.

Non si hanno notizie o giudizi su Adrian Przyborek, giovane talento polacco sul quale il club capitolino nutre grandi aspettative, ma a cui Sarri finora non ha concesso neanche un minuto in campo. Resta aperto anche il tema Daniel Maldini, il cui riscatto costerebbe ben 14 milioni di euro (zero gol e un assist finora): Lotito sarà disposto a spenderli? Sempre sul fronte uscite, occhio ad Alessio Romagnoli, che aveva già sfiorato il Qatar qualche settimana fa, e soprattutto a Mario Gila, pronto ad accettare la corte del ds Tare per andare al Milan.

E Petar Ratkov? Pagato 13 milioni di euro, finora ha giocato appena due gare da titolare con la Lazio e potrebbe anche essere riciclato sul mercato nel caso di permanenza di Sarri. Capitolo a parte infine per Boulaye Dia e Tijjani Noslin: il riscatto obbligatorio del primo costerà 13 milioni, anche se Lotito confida di avere già offerte da 18 milioni, mentre il secondo alla fine potrebbe restare grazie specialmente alla sua duttilità.