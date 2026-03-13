Le partite di oggi: il programma di venerdì 13 marzo
C'è tanto calcio giocato anche oggi, venerdì 13 marzo 2026.
Torna la Serie A, con la prima partita della 29^ giornata che questa sera mette di fronte il Torino e il Parma. C'è però anche la divisione cadetta italiana, con Modena-Spezia, senza dimenticarsi poi della Serie C e dei campionati esteri.
Serie A (29^ giornata)
20:45 – Torino vs Parma
Serie B (30^ giornata)
20:30 – Modena vs Spezia
Serie C – Girone A (32^ giornata)
20:30 – Alcione Milano vs Brescia
LaLiga (28^ giornata)
21:00 – Alaves vs Villarreal
Ligue 1 (26^ giornata)
20:45 – Marsiglia vs Auxerre
Bundesliga (26^ giornata)
20:30 – Borussia Monchengladbach vs St. Pauli
