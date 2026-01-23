Marsiglia, il nuovo arrivato Timber esalta De Zerbi: "Tutti conoscono il suo stile di gioco"

Giorno di annunci in casa del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Nel corso di questo pomeriggio infatti il club francese ha pubblicizzato gli arrivi di Quinten Timber ed Ethan Nwaneri. L'ex giocatore del Feyenoord, cercato anche dalla Lazio in questo mercato invernale, ha spiegato così la sua scelta di approdare in Ligue 1: "Sono molto felice di essere qui. Il club parla da solo; è un grande club con una grande squadra e un ottimo allenatore. Ho parlato con l'allenatore. L'accoglienza è stata calorosa. Ci prepareremo per domani".

Sulla squadra che ha trovato, ha spiegato: "La squadra è già molto buona. Voglio migliorare in allenamento con i tanti ottimi giocatori che ci sono. Sono un giocatore da box-to-box, mi piace attaccare e difendere. Ho una buona personalità e posso aiutare la squadra. Sulla sua posizione in campo, ha spiegato: "Nella mia carriera, ho giocato in diverse posizioni. Posso giocare come un 6, 8 o 10. Giocherò ovunque l'allenatore abbia bisogno di me.

Sul suo nuovo allenatore, Roberto De Zerbi: "Ho parlato con l'allenatore, mi ha parlato della squadra, che vuole vincere ogni competizione. Giocheremo contro i leader, giocheremo a Bruges, vogliamo vincere tutto. Spingerò i miei compagni di squadra a vincere le partite, questa è la mia mentalità e quella dei giocatori che sono già qui". Poi ha aggiunto: "Tutti conoscono l'allenatore e il suo stile di gioco, il modo in cui vuole giocare a calcio. Conosco altri allenatori che avevano uno stile simile. Sarò in grado di fare cose buone e aiutare i miei compagni di squadra".