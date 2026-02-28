Timber si è già imposto al Marsiglia: "Da De Zerbi a Beye, qui il tempo scorre veloce"

Impatto immediato e responsabilità da veterano. Da quando è sbarcato all’Olympique Marsiglia nel mercato invernale, Quinten Timber ha conquistato spazio e fiducia, diventando in fretta un punto fermo del centrocampo. Impiegato con continuità e protagonista anche nelle gare di peso, l’olandese sembra aver assimilato in anticipo le dinamiche di un ambiente esigente come quello dell’OM, sia sotto Roberto De Zerbi sia ora con Habib Beye.

Alla vigilia della sfida del Vélodrome contro l’Lione, Timber ha raccontato in conferenza stampa come il suo primo mese a Marsiglia sia stato più intenso del previsto: “Sono qui da un mese ormai. Mi è sembrato più lungo perché sono successe tante cose: la partenza del precedente allenatore, i risultati, il nuovo allenatore. Ho giocato alcune partite importanti”.



Parole che fotografano la pressione del contesto, ma anche la serenità del giocatore: “Sono felice di essere in questo club. Avremmo potuto fare meglio, certo, ma fa parte del calcio, soprattutto nei grandi club. Avevamo un buon allenatore prima e ora siamo concentrati sulla prossima partita”.