Ufficiale Rinforzo di spessore per l'Olympique Marsiglia: De Zerbi accoglie Quinten Timber

Quinten Timber è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Il gemello di Jurrien (Arsenal), uno dei centrocampisti più completi della sua generazione nei Paesi Bassi, approda alla corte di De Zerbi e lascia il Feyenoord per poco meno di 5 milioni di euro. Nato il 17 giugno 2001 a Utrecht, il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax ha trasformato un percorso inizialmente tortuoso in una carriera di maturità e consapevolezza, diventando un elemento chiave per il club di Rotterdam e per la nazionale olandese.

Dopo le giovanili dell’Ajax, Timber non ha trovato subito spazio in prima squadra, e nel 2021 si è trasferito all'Utrecht alla ricerca di minuti e responsabilità. La scelta si è rivelata decisiva: in un contesto più stabile ha acquisito continuità, sicurezza e influenza, attirando rapidamente l’interesse dei club più importanti del Paese. Nell’estate 2022 il Feyenoord lo ha prelevato per rinforzare il centrocampo. Sotto la guida di Arne Slot, Timber è cresciuto ulteriormente, diventando titolare fisso e protagonista dei successi della squadra, tra cui il titolo nazionale. Le sue prestazioni gli hanno anche aperto le porte della nazionale maggiore, dopo aver scalato tutte le giovanili.

Quinten Timber è il centrocampista moderno per eccellenza: può giocare da mediano difensivo o in posizione più avanzata, distinguendosi per l’intensità, la capacità di inserirsi e l’impatto fisico. Abile con il pallone, sa rompere le linee avversarie con dribbling o passaggi, pur garantendo una solida copertura difensiva. La sua intelligenza tattica e la lettura del gioco lo rendono affidabile e influente in diversi sistemi di gioco.