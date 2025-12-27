Lazio in silenzio stampa dopo le polemiche a Udine: "Chiediamo rispetto"

Dopo le polemiche che si sono scatenate nel finale della sfida tra l'Udinese e la Lazio, dovute a un tocco con il braccio di Kainan Davis all'inizio dell'azione che ha portato poi al pareggio dello stesso attaccante bianconero al 95', la Lazio ha scelto, ancora una volta, di non partecipare alle interviste post partita entrando in silenzio stampa. Il club biancoceleste ha emesso un comunicato con il quale ha chiesto rispetto, giudicando l'operato di arbitro e VAR evidentemente non all'altezza. Non è comunque chiaro se il gol dell'Udinese dovesse essere annullato o meno, visto che dal momento del tocco di braccio a quando il pallone è entrato in porta sono passati diversi secondi e lo stesso Davis ha toccato poi altre nove volte il pallone prima di tirare in porta.

Il comunicato.

"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere.

La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".