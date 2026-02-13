Lotito risponde ai tifosi: "A marzo illustreremo il piano di rilancio della Lazio"

I tifosi della Lazio hanno lanciato una petizione per chiedere a Claudio Lotito di cedere il club, raccogliendo più di 40mila firme, ma il diretto interessato continua ad andare dritto per la sua strada. Il Corriere della Sera, nella sua edizione online, riporta infatti alcune parole del patron della società biancoceleste una sorta di risposta ai tifosi. Nessuna intenzione di lasciare, anzi, Lotito parla del modo per rilanciare la Lazio.

Per prima cosa, però, una riflessione sul rapporto complicato con i tifosi: "Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti".

Poi le dichiarazioni più importanti, sul progetto per il nuovo stadio della Lazio: "La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo 'Lazio 2032' il nostro piano quinquennale di rilancio".

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le dichiarazioni di Fiorello sulla cessione imminente della Lazio, con il conduttore che aveva specificato di aver sentito alcune voci e di essere a conoscenza anche del nome del compratore, senza però rivelarlo. Le parole di Lotito, però, sembrano dire altro.