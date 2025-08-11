Lazio, Isaksen è tornato a correre dopo la mononucleosi. Il punto sugli infortunati

In casa Lazio tiene banco la situazione relativa agli infortunati. Il Messaggero ha fatto il punto sui vari calciatori indisponibili, spiegando come non preoccupi Matias Vecino, prossimo a riaggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri. Discorso diverso invece per Reda Belahyane, che ha riportato un trauma alla caviglia e a cui verrà risparmiato l'ultimo test del pre-campionato. Inoltre c'è Samuel Gigot, che sta soffrendo di lombosciatalgia e non sembra fare grossi passi in avanti. La buona notizia arriva invece da Gustav Isaksen, che ha smaltito i postumi della mononucleosi ed è tornato a correre. Infine resta ai box Patric per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra.

Una nuova sfida attende dunque i biancocelesti, che avendo il mercato bloccato non hanno potuto rinforzarsi in questa sessione di trasferimenti. Un limite importante, che ha obbligato Lotito a porre il veto anche su eventuali cessioni di alcuni pezzi pregiati come il Taty Castellanos o Nicolò Rovella, ma anche Nuno Tavares e lo stesso Gustav Isaksen.

Un problema che ha portato Sarri a fare riflessioni importanti, che non hanno comunque messo in discussione la sua nuova avventura a Formello. L'inizio non è stato dei più facili, la speranza è che il proseguo sia migliore.