Lazio, Isaksen: "Gol troppo importante per me e per la squadra. Il momento è buono"
TUTTO mercato WEB
La Lazio vince all'Olimpico contro il Cagliari e si rilancia in classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il danese Gustav Isaksen ha parlato così: "Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’ dopo questo gol! Troppo importante per me e per la squadra, era una partita importante anche per i tifosi. Sono sei partite che non perdiamo. Il momento è buono, dobbiamo continuare. Europa? Sì, è l’obiettivo. Guardiamo solo avanti, siamo una squadra forte".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile