Lazio, Isaksen: "Gol troppo importante per me e per la squadra. Il momento è buono"

La Lazio vince all'Olimpico contro il Cagliari e si rilancia in classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il danese Gustav Isaksen ha parlato così: "Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’ dopo questo gol! Troppo importante per me e per la squadra, era una partita importante anche per i tifosi. Sono sei partite che non perdiamo. Il momento è buono, dobbiamo continuare. Europa? Sì, è l’obiettivo. Guardiamo solo avanti, siamo una squadra forte".