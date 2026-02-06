Coulibaly blindato dal Sassuolo: Carnevali ha detto no a una proposta dell'Udinese

Il Sassuolo ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori a gennaio, rifiutando un’importante offerta dall’Udinese per Woyo Coulibaly. La proposta, arrivata nelle ultime settimane, è stata declinata dal club neroverde, che ha scelto di puntare sulla crescita e sulla fiducia riposta nel laterale classe '99. Carnevali ha parlato di un'offerta arrivata al giocatore e, stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, si trattava proprio del club friulano.

Coulibaly sarà quindi il principale sfidante di Sebastian Walukiewicz per una maglia da titolare, con il tecnico Grosso che dovrà fare le scelte in vista delle gare da affrontare fino al termine della stagione. Coulibaly, lo ricordiamo, è stato anche protagonista con la maglia del Mali in Coppa d'Africa e avrebbe dunque potuto proseguire la sua annata sempre in Serie A, con la maglia dei friulani, ma il Sassuolo ha deciso di dargli ancora fiducia.