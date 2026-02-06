TMW Torino, cinque giocatori recuperati e convocati per Firenze: c'è anche Giovanni Simeone

Cinque recuperi importanti in casa Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, i granata per la trasferta di Firenze - in programma domani sera e valida per il 24° turno di Serie A - convocheranno infatti anche gli acciaccati Zakaria Aboukhlal, Gvidas Gineitis, Che Adams e Giovanni Simeone, nonché l'ex Cristiano Biraghi. Restano out invece Ardian Ismajli e Ivan Ilic, oltre a Saba Sazonov (fuori dal progetto).

La probabile formazione del Torino

Davanti a Paleari si va verso il terzetto Marianucci-Maripan-Coco, a centrocampo con Ilkhan sono favoriti Casadei e Anjorin. Sulle corsie laterali se la giocano Lazaro, Pedersen e Obrador, mentre in attacco è stata provata la coppia Kulenovic-Zapata: sono le due punte nelle condizioni migliori, con Adams, Simeone e Njie che non sono al top della condizione. (da Torino, Emanuele Pastorella)