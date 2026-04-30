La Russa: "Abodi non vuole entrare a gamba tesa nello sport. Inter? C'è uno strano vantaggio"

"La cosa che mi ha stupito è che tutte le ipotesi di vantaggio per l’Inter sono riferite a partite in cui l’Inter perde". Parla così Ignazio La Russa, presidente del Senato e presidente dell'Inter Club Parlamento, all'ANSA, approfondendo la tematica relativa allo scandalo arbitri: "C’è uno strano vantaggio… Speriamo che ci mandino qualcuno contro così vinciamo…".

Lei ha detto che l'Inter non era coinvolta qualche giorno fa.

"Ho parlato con Marotta prima che la Procura dicesse chiaro e tondo che l’Inter non c’entrava niente. Quello che mi aveva detto è stato confermato dalla Procura".

Qual è il suo parere invece sul movimento?

"La cosa importante è che sia chiaro che lo sport ha una sua autonomia, e che solo secondo le regole la politica può in qualche modo interferire, ma mai a gamba tesa. Difendo l’autonomia del calcio. Il calcio ormai è un aspetto sociale di cui non ci si può non occupare, il ministro Abodi fa bene ad attenzionare tutto quello che succede. Ma, avendo parlato anche con lui, so che non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport".