Lazio, le ultime dall'infermeria arrivano da Baroni: "Patric sta per tornare. Vecino? Valutiamo"

vedi letture

La brutta notizia dalla serata dell'Olimpico non è solamente la mancata vittoria contro il Napoli, meritata per la super prestazione della Lazio, ma anche l'infortunio del Taty Castellanos, infortunatosi al 26' del primo tempo e sostituito da Tj Noslin. Al termine della sfida, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni che ha fatto un punto generale sugli infortunati.

"Patric già inizierà questa settimana con noi, Vecino valutiamo perché possiamo prenderci una settimana in più per tutelarlo ulteriormente. Per me è un giocatore fondamentale. Per sostituire Taty abbiamo diverse soluzioni, oggi il dolore più grosso è esser stato costretto a togliere Taty, ma Pedro e Dia sono giocatori straordinari, Noslin e anche Tchaouna possono giocare lì con caratteristiche diverse. Dobbiamo cambiare impostazione in base a chi gioca lì, magari Noslin predilige la palla in profondità al contrario di Castellanos".