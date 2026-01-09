Lazio, no definitivo di Quinten Timber. Il centrocampista rimane al Feyenoord
Per un Kenenth Taylor che è già arrivato, un Giovanni Fabbian che potrebbe arrivare e un Alex Toth come ipotesi sempre viva, per la mediana della Lazio c'è anche una pista di mercato che tramonta definitivamente.
Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport è da considerarsi impercorribile l'ipotesi di un approdo alla Lazio di Quinten Timber, centrocampista classe 2001 del Feyenoord.
L'emittente satellitare ha riportato poco fa la notizia del no definitivo dello stesso calciatore nativo di Urecht alla proposta della società di Claudio Lotito.
Timber (24) è in scadenza di contratto con la società di Rotterdam il prossimo 30 giugno.
