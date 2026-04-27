Live TMW Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"

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22.52 - Pirotecnico 3-3 tra Lazio e Udinese che permette ai padroni di casa di agganciare il Bologna all'ottavo posto in classifica. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Tijjani Noslin interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.39 - È iniziata la conferenza stampa di Tijjani Noslin.

Avete subito la fatica fisica di mercoledì?

"Si, la partita con l'Atalanta dove abbiamo giocato 120 minuti coi rigori è stata molto dura anche mentalmente. Abbiamo fatto molto bene in quella partita, poi abbiamo avuto solo due giorni di recupero. Non abbiamo iniziato bene, ma nel secondo tempo abbiamo reagito alla grande".

Quelli di oggi sono due punti persi?

"Per me abbiamo perso due punti, dopo il 2-1 dovevamo chiudere la partita. L'Udinese ha avuto il merito di segnare due gol in cinque minuti, siamo stati bravi a reagire nel finale e pareggiarla. Per noi però sono sicuramente due punti persi".

23.41 - È terminata la conferenza stampa di Tijjani Noslin.