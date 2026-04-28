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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

TORINO, DUE RISCATTI DOPO LA SALVEZZA: ANJORIN E KULENOVIC RESTERANNO GRANATA. COMO, NEL MIRINO FERNANDEZ-PARDO. LAZIO, SOGLIANO L'ULTIMA IDEA PER IL RUOLO DI DS. SASSUOLO, ABATE SE PARTE GROSSO. NAPOLI, FARI SU GABRIEL INDIO

Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, il Como è sulle tracce di Matías Fernández-Pardo, ala sinistra classe 2005 nata a Bruxelles. Ventuno anni compiuto lo scorso 3 febbraio, Fernández-Pardo è nato in Belgio da una famiglia spagnola. Dopo aver rappresentato le giovanili dei diavoli rossi fino all'Under 19, ha deciso di sposare la causa della Spagna ed è già stato convocato dall'Under 21.

La salvezza del Torino porta in dote anche qualche riscatto obbligatorio. Era infatti questa la condizione per far scattare l'acquisto dall'Empoli del cartellino di Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001 che dopo una stagione nel club toscano s'è trasferito in granata per proseguire la sua avventura in Serie A. Ecco perché dopo ieri è ufficialmente scattato l'acquisto del suo cartellino per 4.5 milioni di euro con il calciatore classe 2001 che ora ha altri due anni di contratto con la società del presidente Cairo più opzione fino al 30 giugno 2029.

La matematica permanenza in Serie A porta in dote per il club del presidente Cairo anche il riscatto di Sandro Kulenovic. Era legato solo alla salvezza ed ecco perché è certo che il Torino dovrà versare nelle casse della Dinamo Zagabria 3 milioni di euro oltre ai 500mila euro già pagati a gennaio. Per il giocatore, contratto fino al 30 giugno 2029.

Nei prossimi giorni è attesa la risposta del direttore sportivo Sean Sogliano alla proposta di rinnovo dell'Hellas Verona. La società scaligera, al netto di una retrocessione che sembra solo in attesa della certezza matematica, ha intenzione di portare avanti il progetto sportivo con l'uomo mercato che tante soddisfazioni ha regalato alla piazza negli ultimi anni. Sogliano ha chiesto ampio margine di manovra e libertà di movimento, prima di prendere una decisione. Anche perché sul tavolo ci sono interessamenti di diverse altre società. In passato era stato seguito da Napoli e Torino, così come dall'Atalanta. E nei giorni scorsi anche la Roma sembrava potesse diventare una possibilità dopo la rivoluzione societaria di queste ore. L'ultimo club che ha sondato la sua disponibilità è stata però la Lazio.

Il Sassuolo non è impreparato in caso di addio di Fabio Grosso. Così i dirigenti emiliani hanno già un principale nome sul taccuino in caso di necessaria sostituzione. Cerchiato in rosso c'è Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia - con cui giocherà i playoff - e che è cresciuto nel Milan fino alla Primavera, due anni fa, quando poi è stato scelto dalla Ternana come nuovo tecnico.

Il Napoli continua a guardare lontano, mantenendo viva l’attenzione su giovani profili internazionali. Tra i nomi finiti recentemente sul taccuino del club azzurro c’è quello di Gabriel Indio, difensore centrale classe 2008 dell’Athletic Club di São João del-Rei. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il 17enne brasiliano è stato proposto a diversi club italiani da intermediari attivi sul mercato sudamericano. Un’indicazione che conferma come il giocatore sia già monitorato, anche se al momento non si registrano sviluppi concreti.

FENERBAHCE, TEDESCO ESONERATO. AL-QADSIAH, NACHO FERNANDEZ HA RINNOVATO FINO AL 2027

Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Fenerbahçe. Lo ha reso noto il club turco con un comunicato ufficiale. Fatale al tecnico italiano il pesante ko nel derby contro il Galatasaray nell'ultimo turno di campionato (3-0). Una sconfitta che ha consegnato virtualmente il titolo agli acerrimi rivali, ora avanti di 7 lunghezze quando mancano tre giornate alla fine. Solo cinque giorni prima della disfatta nella stracittadina, il suo Fenerbahçe era stato eliminato ai quarti di finale di Coppa di Turchia.

Nacho Fernandez proseguirà la sua avventura in Arabia Saudita per un'altra stagione. Il difensore spagnolo, ex Real Madrid, ha rinnovato il suo contratto con l'Al-Qadsiah fino al 2027. 36 anni, Nacho è approdato a Khobar nell'estate del 2024. In questa stagione lo spagnolo ha raccolto 33 presenze, segnando un gol.

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