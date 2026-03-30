Lazio, nuovi controlli per Zaccagni: improbabile la sua presenza in semifinale di Coppa Italia

La Lazio riparte da Formello, dove oggi alle 14 è fissata la ripresa degli allenamenti dopo la pausa. Maurizio Sarri attende di riavere gradualmente a disposizione l’intero gruppo, anche se molto dipenderà dalle condizioni degli infortunati. L’obiettivo è quello di preparare al meglio il finale di stagione, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Sul fronte infermeria arrivano segnali contrastanti. Cataldi, Basic e Gila lavorano per rientrare il prima possibile e sperano di essere disponibili già per la prossima sfida contro il Parma. Più complessa, invece, la situazione legata a Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste si sottoporrà tra oggi e domani a nuovi controlli, necessari per valutare l’evoluzione dell’infortunio rimediato contro il Milan lo scorso 15 marzo.

Gli esami effettuati nelle settimane precedenti avevano evidenziato una lesione muscolare di media entità al vasto mediale e al vasto intermedio della coscia destra, con tempi di recupero stimati intorno ai 40 giorni. Questo - spiega il Corriere dello Sport di stamane - rende molto difficile un suo rientro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile. Zaccagni continua comunque a lavorare, anche in piscina, ma senza forzare i tempi: il rischio di ricadute è elevato e la prudenza resta la linea guida. Il suo ritorno in campo, al momento, resta incerto.