Lazio, Pellegrini: "Non è facile. Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione"

La sfida contro il Genoa si avvicina. Domani sera la squadra allenata da Maurizio Sarri sfiderà i rossoblù di Daniele De Rossi in un match difficile ma allo stesso tempo importante per uscire da una situazione delicata. Il difensore Luca Pellegrini ha parlato ai taccuini del match program ufficiale dei biancocelesti: "Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa".

Si sono integrati bene i nuovi acquisti?

"Molto, stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano".

Cosa vuol dire vivere il presente da tifoso e allo stesso tempo da calciatore?

"In questo momento la cosa più complicata è separare l'emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un'arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall'altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione".