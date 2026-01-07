Lazio, Pellegrini: "La Fiorentina non merita questa classifica, può essere una trappola"

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Sul piano del gioco il Napoli è stato superiore a noi, non per caso si ritrovano dove sono in classifica. Oggi sarà una partita altrettanto difficile, la Fiorentina ultima in classifica può essere una trappola, è una squadra di qualità che non merita quella posizione. Dovremo essere bravi noi e cercare di tirare fuori il meglio".