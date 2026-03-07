Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Pellegrini: "Non tutti hanno la fortuna di giocare con la squadra che tifavi da bambino"

Lazio, Pellegrini: "Non tutti hanno la fortuna di giocare con la squadra che tifavi da bambino"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 14:12Serie A
Andrea Piras

Nel giorno in cui compie 27 anni, il difensore della Lazio Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Da un punto di vista emotivo penso che l'arrivo a Roma e - riporta Lalaziosiamonoi.it - il gol a Udine siano lì sopra, difficile dire quale dei due sopra all'altro".

Il diventare papà?
"Ciò che fai in campo è anche figlio di ciò che fai fuori, ho capito che prima vivevo il calcio diversamente, reagivo ai problemi da campo come se fossero cose serie, con l'arrivo di Sebastiano ho capito che le cose importanti sono altre. Non vuol dire che ci tieni meno, non smetti comunque mai di pensarci, ma ti dà più equilibrio".

Un calciatore del passato con cui avresti voluto giocare.
"Di Canio e Mihajlovic".

La Lazio del 2020?
"Io giocavo con il Cagliari, volavamo in quella stagione poi abbiamo avuto una flessione clamorosa, la Lazio ha continuato sparata fino al Covid. Pensavo potesse essere l'anno giusto per lo scudetto, per una serie di fattori che ti ci potevano far pensare alla grandissima. Ciro segnava un gol a partita, Caicedo entrava e segnava, poi Correa, Sergej, Luis, una Lazio che volava. Dal Covid poi non so cosa sia successo. In quel Cagliari-Lazio un po' il culo mi rodeva (ride, ndr), ma poi ha lasciato spazio anche al discorso del tifo".

Gli allenatore avuti?
"Difficile fare una classifica, da ognuno puoi imparare tanto. Con Glasner ho fatto 5 mesi, poi sono venuto qui. Tutti avevano idee di gioco interessanti, Glasner prediligeva molto la parte fisica, l'intensità, forse anche per il campionato. Con Allegri ho avuto un bellissimo periodo alla Juve in cui ho imparato tanto, ero giovane, col passare del tempo cose che in quel momento non vedi in maniera lucida poi le capisci, aveva ragione su tante cose. Sarri è un maestro, l'ho sempre detto, da lui puoi imparare veramente tanto, ti lascia tanto, anche se può non sembrare. Quando se ne andò gli scrissi un messaggio, gli dissi tante cose che sono riuscito a capire con il tempo, emotivamente devi capirlo, se ti insulta vuol dire che ti vuole bene. Con Baroni abbiamo fatto 5 mesi molto buoni, poi ho avuto l'episodio fuori rosa... Forse primo Sarri a pari merito con Maran, ho avuto tanti bei momenti con lui".

Giocare nella Roma da tifoso laziale?
"Quando entro in un gruppo di lavoro io sono abituato a dare il 110%, non era semplice nei derby ma devi essere abituato a vederlo come una professione. Non tutti hanno la fortuna che ho io adesso di giocare con la squadra che tifavi da bambino, sei costretto a mettere dei limiti e quindi si sicuramente non era il massimo nei derby, ma è lavoro".

Cristiano Ronaldo?
"Non sai mai quante cose avresti potuto imparare con un professionista come lui, abbiamo condiviso 5 mesi insieme tra ritiri e altro. Impari tante cose, non solo a voce, lui era uno che cercava di spiegarti perché certe cose non andavano bene. Una volta dopo un doppio allenamento si è levato maglietta e pantaloncini, faceva caldo a Torino a luglio, e si è messo a prendere il sole, dopo due settimane di doppio allenamento. Io l'ho guardato, lui mi ha detto mettiti qua vicino a me, il sole fa bene alla pelle, mi ha dato una spiegazione scientifica. Lui era sereno all'allenamento dopo, io ero cotto. Ti dà tanto, un po' di rimpianto c'è, vivendolo di più magari avrei imparato più cose".

Douglas Costa?
"Aveva una leggerezza incredibile, poteva essere molto di più, nonostante abbia fatto comunque tanto. Rabbia, esplosività, tecnica clamorosa".

Dopo Messi e Ronaldo?
"Difficile si riproponga una cosa del genere, sono due calciatori che si sono divisi la scena mondiale per vent'anni allo stesso livello, sarà impossibile riproporlo. Ad oggi vedo Yamal, Mbappé che potrebbero essere paragonati, ma tra dieci anni non so se saranno ancora loro".

L'infortunio che vorresti eliminare?
"Il crociato. Senza quello magari non sarebbero arrivati tutti gli altri, anche se poi mentalmente li terrei tutti perché mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi".

I rimproveri.
"Sono sempre stato altruista, qualche volta tirare in porta di più non sarebbe male".

La Nazionale?
"Onestamente non è un pensiero giornaliero che ho. Sogno di tutti, se mi chiamassero domani ci andrei scalzo fino a Coverciano, ma oggettivamente credo ci voglia qualcosa di più per stare in quel giro".

Gli sportivi da ammirare?
"Kobe Bryant, Djokovic, Cristiano Ronaldo, Sinner".

Se avessi la bacchetta magica...
"...Augurerei alla Lazio un periodo come quello della Juventus, dieci anni al top mondiale e non accontentarsi".

Articoli correlati
Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato... Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
Lazio, Pellegrini: "Non è facile. Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione"... Lazio, Pellegrini: "Non è facile. Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione"
Lazio, Pellegrini: "La Fiorentina non merita questa classifica, può essere una trappola"... Lazio, Pellegrini: "La Fiorentina non merita questa classifica, può essere una trappola"
Altre notizie Serie A
Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"... Live TMWBologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti" Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo... Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non... Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire... Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna... Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna dal club
Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione" Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.2 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.3 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie A n.3 Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Vediamo la luce, ma è lontana. Insigne? Se sta bene gioca sicuro"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: testa a testa Palumbo-Calò in vetta a quota 10
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Virtus Entella, forfait dell'ultima ora per Franzoni. Il giocatore andrà in tribuna
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a caccia del 20° gol stagionale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.3 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.3 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”