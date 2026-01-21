Lazio, per il dopo Mandas si guarda alla Serie B: tre portieri nel mirino, ma c'è un nodo

La Lazio è a caccia di un nuovo portiere che possa fare da vice a Ivan Provedel vista l'imminente partenza di Christos Mandas in direzione Bournemouth. Il portiere greco, infatti, ha già l'accordo con il club inglese ed aspetta solo la fumata bianca tra le due squadre prima di volare in Premier League. L'offerta complessiva delle Cherries è da 22 milioni tra prestito oneroso superiore ai 2 milioni per sei mesi e diritto di riscatto a 20: la Lazio non dà il via libera senza però un obbligo, visto che deve mettere a bilancio la plusvalenza per i noti motivi legati all'indice di liquidità (QUI la nostra esclusiva).

Una volta salutato Mandas, la Lazio ha messo nel mirino tre portieri che si stanno mettendo in mostra con le rispettive squadre in Serie B. Come riferito da Sky Sport, infatti, la dirigenza dei capitolini è fortemente interessata a Lorenzo Palmisani (21 anni) del Frosinone, Jonathan Klinsmann (28 anni) della Cremonese e Filip Stankovic (23 anni) del Venezia.

Tre trattative che, tuttavia, non sarebbero molto semplici, visto che le tre squadre proprietarie dei cartellini dei portieri sono tutte in corsa per la promozione in Serie A. La Lazio però continua a monitorarli con attenzione in cerca del colpo di mercato.