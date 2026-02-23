Mercado sulle orme di Caicedo: il Chelsea punta l'ecuadoregno. Ma la concorrenza è altissima

Patrik Mercado potrebbe seguire le orme di Moises Caicedo la prossima estate. Il centrocampista offensivo dell’Independiente del Valle, club ecuadoregno che ha lanciato fra gli altri proprio il centrocampista del Chelsea, Piero Hincapie dell’Arsenal e William Pacho del PSG, infatti potrebbe approdare in Premier League nella prossima stagione e andare a giocare proprio al fianco del connazionale più famoso nelle fila dei Blues.

Come riferisce TeamTalk infatti il club londinese avrebbe messo gli occhi sul classe 2003, che la prossima estate giocherà con la maglia dell’Ecuador il Mondiale in centro e nord America, e avrebbe l’intenzione di assicurarsene le prestazioni anticipando una folta concorrenza di club europei e brasiliani. Il giocatore infatti ha già avuto contatti con Vasco da Gama e Palmeiras in Sud America oltre che con Wolfsburg, Braga e Siviglia in Europa senza però aver deciso ancora cosa fare anche in vista di una Coppa del Mondo che potrebbe consacrarlo sul palcoscenico internazionale.

Mercado è un giocatore dinamico, con caratteristiche offensive, ma che può giocare anche come mezzala o mediano davanti alla difesa. Finora con l’Independiente del Valle ha collezionato 116 presenze con 11 gol e 13 assist nelle varie competizioni.