La Lazio fa piangere la Juventus: 0-3 biancoceleste allo Stadium. Notte fonda per Spalletti

Serata da sogno per la Lazio, da incubo per la Juventus. Super vittoria della squadra di Rino Gattuso, che ha battuto i bianconeri all'Allianz Stadium per 3-0 grazie alle reti di Provstgaard nel primo tempo e di Isaksen e Dele-Bashiru nella ripresa, che hanno fatto gioire i tanti tifosi arrivati a Torino dalla Capitale.

Provstgaard per il vantaggio della Lazio

Il primo tempo è stato caratterizzato da una prima fase senza troppe emozioni, né da una parte né dall'altra, con la Juve che ha tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte del tempo senza però impensierire praticamente mai Mandas, fino al 38' minuto, quando è arrivato il gol del vantaggio biancoceleste. Cross dalla sinistra di Zaccagni e colpo di testa di Prostgaard che non ha lasciato scampo a Vicario, per la rete, appunto dello 0-1. Poco dopo altro brivido per il portiere bianconero che ha visto il pallone stamparsi sulla parte alta della traversa su un tiro di Nuno Tavares deviato.

Le due punte di Spalletti e il raddoppio della Lazio

A inizio ripresa Spalletti, oggi squalificato e sostituito da Domenichini in panchina, ha deciso di mandare subito in campo Woltemade, al fianco di Kolo Muani, al posto di uno spento Alajbegovic. Dopo un paio di occasioni per la Juve è però arrivata la doccia fredda, al minuto numero sessantasette. Per il secondo anno consecutivo Gustav Isaksen ha infatti trovato il gol all'Allianz Stadium, facendo esplodere il settore ospiti e regalando il raddoppio alla Lazio che di fatto ha chiuso la partita, visto che la Juventus ha accusato il colpo. A niente sono serviti gli ingressi campo di Conceicao e Zhegrova, visto che i bianconeri non hanno trovato la forza di rientrare in partita.

Prima della fine è arrivato anche il tris, firmato da Dele-Bashiru, mentre a fine gara è arrivata una vera e propria pioggia di fischi per la squadra bianconera.