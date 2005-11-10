Lecco, in arrivo lo svincolato Ievoli: si allena già con la squadra, a breve la firma
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:04Serie C
autore Paolo Lora Lamia
18.10.2026 21:04Serie C
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Reduce dal clamoroso 0-5 inflitto in trasferta alla Pro Vercelli, il Lecco potrebbe presto perfezionare un'operazione di mercato in entrata. Si tratta di Mattia Ievoli, centrocampista attualmente svincolato. Stando a quello che riporta LeccoChannelNews, il classe 2005 già da giorni si sta allenando agli ordini di Federico Valente.
A meno di colpi di scena clamorosi, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma. Per Ievoli si tratterebbe della seconda esperienza in Serie C. Dopo aver concluso il suo percorso nelle giovanili viola, lo scorso anno ha giocato con la maglia dell'Ospitaletto collezionando 30 presenze e mettendo a segno 2 gol.
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