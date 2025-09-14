Lazio, Romagnoli: "Sono riposato dopo le ferie prolungate. Non siamo quelli di Como"
TUTTO mercato WEB
Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, a pochi minuti dal match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Sappiamo benissimo che non siamo quelli di Como. Col Verona ci tenevamo a riscattarci e abbiamo fatto una buonissima partita, ora vogliamo continuare su questa scia. Sappiamo di dover approcciare ogni partita al massimo, con umiltà ma anche consapevolezza nei nostri mezzi".
Estate particolare per te: che Romagnoli arriva al debutto dopo due turni di squalifica?
"Un Romagnoli riposato dalle ferie prolungate".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
3 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Ora in radio
Primo piano
Atalanta, Percassi: "Lookman importante, lo sappiamo. Ma dobbiamo avere giocatori pronti a dare il 100%"
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, si rivede Iervolino allo stadio: oggi all''Arechi' per la sua prima ufficiale dell'anno
Calcio femminile