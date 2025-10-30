Sì, il Como sa vincere anche senza Nico Paz (sul tabellino). La zona Europa è sua

Farà sicuramente notizia. Prima del Verona, in 9 dei gol segnati in 8 giornate c'era lo zampino di Nico Paz (4 reti). Con altrettanti assist che hanno condotto il Como a segnare. Ma contro i gialloblù al Sinigaglia finalmente Fabregas ha potuto gioire per un ritorno alla vittoria non del tutto monopolizzato dal numero 10 argentino. E quanto più è variegato il gruppo di marcatori, tanto più pericolosa e meno prevedibile diventa la ciurma di Fabregas.

Ecco la conferma

No, il Como non è dipendente dalla formula Nico Paz. La dimostrazione arriva dal trionfo raggiunto contro la banda di Zanetti, peraltro tenuta a bada da una difesa d'acciaio. Douvikas ha impiegato 9 minuti per firmare il suo secondo sigillo in Serie A, l'incornata di Posch è valsa la prima rete con la maglia dei lariani. E il 3-1 di Vojvoda nel finale ha chiuso la seconda partita stagionale (l'altra contro l'Atalanta) senza la necessità di ricorrere all'arma più carica e letale sulle rive del Lago.

La classifica parla a voce alta

Insomma, il laboratorio di Cesc Fabregas dà i suoi frutti. Riserva esperimenti ben congeniali e riusciti, così come prodotti di alta qualità. Le emozioni sono forti dalle parti di Como, la piazza è su di giri per questo avvio di stagione. In fin dei conti con 4 vittorie e altrettanti pareggi, ma soprattutto una sola sconfitta, i lariani si sono arrampicati a quota 16 punti. In quinta posizione, in solitaria, zona qualificazione Europa League. Certo, dopo 9 turni di campionato ma grazie a un bottino da re tutto conquistato. Nella ressa delle big, sempre con lo stesso sogno nel cassetto. In attesa di presentarsi al varco del Maradona contro il Napoli.