Brescianini può scalare le gerarchie in casa Atalanta. Più da centrocampista che sulla trequarti

L'infortunio al polpaccio sinistro di Marten de Roon potrebbe dare un po' più di spazio a Marco Brescianini. Autore del gol contro la Cremonese - per l'uno a uno finale dopo il vantaggio di Vardy - è subentrato al posto dell'olandese e ha risposto presente, giocando una più che discreta partita anche con il Milan. Sarà da valutare sul lungo periodo, ma anche Ivan Juric si è detto soddisfatto. "Sta dando la miglior risposta possibile. Avevamo altre soluzioni, ma ha fatto bene: se continua così avrà grandi opportunità. Non ci son gerarchie a centrocampo, e Marco si sta impegnando alla grande e sicuramente potrà giocare ancora".

Arrivato un anno fa - quando sembrava oramai destinato a firmare per il Napoli - nella sua prima stagione con Gasperini ha avuto diversi giri di montagna russa, fra alti e bassi, un impatto straordinario salvo poi scivolare indietro nelle scelte. Con Juric potrebbe trovare più spazio a centrocampo, perché considerato più in mediana che non sulla trequarti dove c'è molto affollamento.

È stato anche convocato in Nazionale da Luciano Spalletti, prendendo parte alla vittoria più importante della sua gestione, ciòè l'1-3 contro la Francia in Nations League. Ora potrà avere più spazio e togliersi diverse soddisfazioni, anche se l'Atalanta in questo periodo non riesce a vincere.