All'Inter basta mezzo tempo per fare tre gol alla Fiorentina e ripartire. Pioli, è record negativo

Torna alla vittoria l'Inter, che allontana le polemiche scaturite dallo scontro diretto di Napoli dell'ultimo fine settimana e condanna all'ennesima sconfitta di questo avvio di campionato una Fiorentina sempre più in crisi e battuta per la quinta volta su nove giornate. Dopo un primo di tempo di studio, ci pensano i centrocampisti a stappare il match, con Calhanoglu assoluto protagonista grazie alla sua doppietta (ora è addirittura il capocannoniere della Serie A!) e Sucic che ha condito il tutto col primo centro in nerazzurro.

Chivu può dirsi soddisfatto per il modo in cui la sua Inter ha messo alle spalle le nubi di sabato scorso col Napoli: "Guardo l'approccio e non i numeri. Nel primo tempo forse siamo stati un po' leziosi negli ultimi metri e nel secondo tempo abbiamo aggiunto un po' di cattiveria e tiro da fuori. Poi una grande azione sul raddoppio sia collettiva che individuale. Sono contento per Sucic".

Pioli invece, nonostante la sua sia una Fiorentina da record negativo storico nelle prime 9 giornate di Serie A, cerca di non perdere del tutto la bussola: "Nel primo tempo siamo stati compatti e ordinati. Nel secondo tempo non siamo riusciti a reggere l'urto e loro hanno giocatori di qualità. Dopo il gol abbiamo fatto ancora più fatica a reagire".