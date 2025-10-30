Lazio, squadra che vince non si cambia (o quasi): Sarri a caccia di continuità

Va alla ricerca della continuità in quel di Pisa la Lazio di Maurizio Sarri, che insegue per la prima volta in stagione due vittorie consecutive dopo il successo importante e pesante di domenica contro la Juventus. Tre punti all'Arena Garibaldi permetterebbero ai biancocelesti di ottenere il quinto risultato utile consecutivo in un periodo di emergenza assoluta che accompagna la Lazio anche quest'oggi a Pisa. Nessun recupero rispetto alla sfida contro la Juventus, mentre alla lista indisponibili si è aggiunto anche Elseid Hysaj alle prese con una tendinopatia al ginocchio. Allora un po' per scelta e un po' perché squadra che vince non si cambia Maurizio Sarri confermerà quasi in blocco la formazione vista domenica all'Olimpico contro i bianconeri. C'è solo un dubbio che accompagna il tecnico toscano in vista del match di stasera e riguarda l'utilizzo o meno dal primo minuto di Luca Pellegrini, recuperato domenica con la Juve e in campo per mezz'ora dopo un mese di stop.

Lazio, le conferme in vista del Pisa

Dalla decisione su Luca Pellegrini dipenderà la posizione nella linea difensiva di Adam Marusic. In caso di titolarità dell'ex Juventus allora il montenegrino tornerebbe sulla corsia di destra, in caso contrario rimarrebbe a sinistra con la conferma di Lazzari a destra e dunque la riproposizione completa della formazione vista con i bianconeri. Al centro della difesa a protezione di Ivan Provedel è confermatissima la coppia composta da Mario Gila e Alessio Romagnoli, tornata su livelli altissimi dopo le difficoltà della passata stagione. A centrocampo insostituibile Toma Basic, nonostante sia uscito acciaccato dalla sfida con la Juve, insieme a Cataldi e Guendouzi a completare il terzetto in mediana. Tridente offensivo con Isaksen e Zaccagni ai lati di Boulaye Dia, confermato al centro dell'attacco.