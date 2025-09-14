Lazio, Romagnoli: "Abbiamo consapevolezza. Dovevamo reagire dopo Como"

Scelto tra gli undici titolari da Maurizio Sarri, Alessio Romagnoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SKY: "Tutte le partite dobbiamo affrontarle bene: siamo consapevoli di essere una squadra forte e di far vedere cosa sappiamo fare. Noi non siamo quelli di Como e siamo stati bravi con il Verona: bisogna però continuare così anche perché il Sassuolo è una buona squadra e davanti ha qualità".