Lazio, Romagnoli: "Abbiamo consapevolezza. Dovevamo reagire dopo Como"
TUTTO mercato WEB
Scelto tra gli undici titolari da Maurizio Sarri, Alessio Romagnoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SKY: "Tutte le partite dobbiamo affrontarle bene: siamo consapevoli di essere una squadra forte e di far vedere cosa sappiamo fare. Noi non siamo quelli di Como e siamo stati bravi con il Verona: bisogna però continuare così anche perché il Sassuolo è una buona squadra e davanti ha qualità".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
3 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Ora in radio
Primo piano
Atalanta, Percassi: "Lookman importante, lo sappiamo. Ma dobbiamo avere giocatori pronti a dare il 100%"
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, si rivede Iervolino allo stadio: oggi all''Arechi' per la sua prima ufficiale dell'anno
Calcio femminile