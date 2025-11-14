Lazio, Rovella in fase di miglioramento: niente più dolore, ecco i prossimi step del recupero

La sosta per le Nazionali si sta rivelando una vera e propria manna dal cielo per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnato a svuotare la folta infermeria che ha caratterizzato le ultime settimane. Un recupero particolarmente atteso è quello di Nicolò Rovella, fermo ai box dal derby del 21 settembre a causa di una fastidiosa pubalgia.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione del regista ex Juventus è sotto la lente d'ingrandimento, con segnali incoraggianti che fanno tirare un sospiro di sollievo a Formello. Il centrocampista, infatti, ha scelto di percorrere la strada della terapia conservativa, evitando l'intervento chirurgico, e i primi risultati sono positivi: Rovella ha superato la fase più acuta e al momento non avverte più dolore.

Questa notizia è fondamentale, ma lo staff medico e tecnico predica prudenza. Il ritorno in campo del giocatore sarà gestito con cautela e Sarri valuterà ogni passo sul campo. Rovella aumenterà gradualmente i carichi di lavoro e l'intensità degli allenamenti. In ogni caso, il centrocampista dovrà affrontare una fase di riatletizzazione completa, necessaria per recuperare la piena condizione atletica dopo il lungo stop. Il rientro del regista è vitale per Sarri, che potrà presto contare su una pedina fondamentale per il suo centrocampo.