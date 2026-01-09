Lazio, il nuovo acquisto Taylor oggi non si è allenato: si attende il via libera definitivo del TMS

L’operazione è definita, ma manca ancora l’ultimo passaggio formale. Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 arrivato a Roma dall’Ajax, non ha preso parte all’allenamento odierno della Lazio. Una scelta obbligata, non legata a problemi fisici del giocatore, ma esclusivamente alle procedure burocratiche che precedono il suo tesseramento ufficiale.

Taylor - riporta Sky Sport - ha già svolto e superato le visite mediche, ma il suo inserimento in gruppo resta sospeso in attesa del via libera definitivo del TMS (Transfer Matching System), il sistema internazionale che regola i trasferimenti tra club di federazioni diverse. In queste ore la Lazio sta completando l’inserimento degli ultimi documenti richiesti, che dovranno poi essere validati dalle federazioni coinvolte. I tempi restano comunque favorevoli: c’è margine fino a domani, sabato 10 gennaio, per chiudere formalmente l’iter e rendere il centrocampista pienamente disponibile.

L’arrivo di Taylor rappresenta il primo tassello del nuovo corso biancoceleste dopo la partenza di Matteo Guendouzi in mediana, e il suo impiego potrebbe già diventare un tema in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica, infatti, la Lazio di Sarri affronterà il Verona, e la speranza dello staff tecnico è quella di poter contare su tutte le opzioni a centrocampo. Molto dipenderà, ancora una volta, dai tempi del TMS.