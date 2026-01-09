TMW
Il Guidonia Montecelio si assicura Viteritti dal Monopoli: contratto fino a giugno 2028
Sembra ormai conclusa l'avventura di Orlando Viteritti al Monopoli, perché il calciatore è prossimo al trasferimento al Guidonia Montecelio. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista ha raggiunto l'accordo con la società laziale, con la quale firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2028, che certifica per altro il passaggio a titolo definitivo da una formazione all'altra: si attende solo l'annuncio, che dovrebbe però arrivare all'inizio della prossima settimana.
Non resta quindi che attendere il tutto e vedere come il Monopoli compenserà questa perdita nella zona nevralgica del campo.
