Everton a caccia di un terzino destro in Serie A. Nel mirino Holm e Norton-Cuffy

Nelle scorse ore è emersa la notizia, tramite SkySports UK, dell'interesse di Bologna e Lazio nei confronti di Nathan Patterson, terzino destro scozzese classe 2004 in forza all'Everton.

Il club di Liverpool per la sua sostituzione starebbe guardando proprio in Italia. E nello specifico nel roster dello stesso Bologna e del Genoa.

Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport, nella sua versione nostrana, la dirigenza dei Toffees avrebbe messo nel mirino Emil Holm, terzino svedese classe 2000 in rossoblù dall'estate 2024 e Brooke Norton-Cuffy, inglese classe 2004 che il Grifone ha prelevato un anno e mezzo fa dalle giovanili dell'Arsenal.