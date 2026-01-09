Lazio, nel mirino Yuri Alberto del Corinthians. Paz: "L'offerta ancora non ci soddisfa"

Nome nuovo per l'attacco della Lazio di Maurizio Sarri. Si tratta di Yuri Alberto, centravanti classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Santos e con anche un'esperienza allo Zenit San Pietroburgo, dal gennaio 2023 nelle fila del Corinthians e nei giorni scorsi accostato anche alla Roma.

"Yuri Alberto è un grande giocatore, un attaccante con qualità rare - ha raccontato nel corso della conferenza stampa odierna il direttore sportivo del Timao Marcelo Paz (fonte TNT Sports) -. Perché ha velocità, capacità di inserimento, fa gol, fa assist e dà tutto se stesso per tutto il tempo. L'offerta (della Lazio, ndr.) è arrivata, sì, ma non è ancora l'offerta che soddisfa il Corinthians.

Ci aspettiamo una cifra più alta. La proposta è nelle mani del presidente Osmar e io ho avuto modo di visionarla; non rivelerò qui le cifre perché è una prerogativa del presidente, ma confermo che l'offerta c'è stata e non soddisfa ancora le necessità del Corinthians, data la grandezza del giocatore e l'importanza che ha nella nostra rosa".